هيئة مكافحة الفساد: سجن محامٍ و4 من موظفي النيابة والسجون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن إدانة محامٍ بالرشوة (راشٍ)، وغسل الأموال وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 70 ألف ريال.

وخلال القضية نفسها، أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم إدانة موظف بالنيابة العامة بالرشوة (مرتشٍ)، وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي اطلع عليها بسبب وظيفته، وصدر ضد موظف النيابة العامة حكم بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر ودفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف ريال.

وبيَّنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه تم خلال القضية نفسها، إدانة موظف آخر بالنيابة العامة بالرشوة (مرتشٍ)، وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال.

كما تمَّت إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة (مرتشٍ) واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال.

أيضًا، تمّت وإدانة موظف بإدارة السجون بإحدى المناطق بالرشوة "مرتشٍ" وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ (15.000) ريال.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

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