تطبيق «توكلنا» يرد على أهم 5 أسئلة شائعة لدى المستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - رد تطبيق توكلنا، على أبرز الأسئلة الشائعة لدى مستخدمي التطبيق والتي تعد من أكثر التساؤلات شيوعًا.

وشارك توكلنا، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضح خلاله إجابات أكثر الاستفسارات الشائعة.

وأشار تطبيق توكلنا، إلى أنه يلزم للحجر المنزلي للقادم من الخارج تحميل التطبيق وعدم تسجيل الخروج منه وأن يكون متصلًا بالانترنت مع تفعيل خاصية الموقع الجغرافي.

وأضاف التطبيق، أنه أثناء الحجر المنزلي يجب أن يكون المحجور موجودًا داخل السكن المحدد في توكلنا ولا يغادر إلا بعد انتهاء الحجر المنزلي وتغير الحالة الصحية إلى لم تثبت إصابته وتكون بـ"اللون الأخضر".

وأوضح تطبيق توكلنا أنه من أبرز الأسئلة الشائعة تتعلق بالإجراءات المطلوب إتباعها بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي بـ"اللون الأزرق" للمواطن أو المقيم (التابع لمواطن)، بخاصة المستخدم القادم من سفر عند إتمامه متطلبات الحجر المنزلي وإكمال المدة المحددة وهي 7 أيام.

وأضاف توكلنا، أنه في هذه الحالة يجب يجب أن يقوم بعمل فحص كورونا لمن عمره 7 سنوات وأكثر، وبعد ظهور نتيجة الفحص سلبية وتحول الحالة الصحية لديه إلى لم تثبت إصابته يمكنه الخروج وممارسة الحياة الطبيعية.

وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوب إتباعها بعد إنتهاء فترة الحجر المؤسسي "اللون البنفسجي" للمقيم أو الزائر القادم من السفر، أوضح تطبيق توكلنا أنه يجب إكمال المدة المطلوبة، وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشار التطبيق، إلى أنه بعد ظهور نتيجة الفخص سلبية لمن عمره 7 سنوات فأكثر وتحول الحالة الصحية إلى لم تثبت إصابته يمكنه الخروج وممارسة الحياة الطبيعية.

وبيّن التطبيق، أن القادم من السفر لمن عمره وأقل من 7 سنوات يلزمه تخديد مكان السكن في توكلنا خلال 8 ساعات من وصوله، بالإضافة لتطبيق الحجر الصحي المنزلي عليه لمدة 7 أيام ولا يلزمه إجراء أي فحص.

وأردف تطبيق توكلنا، أن الشخص المحصن هو من يظهر لديه في الحالة الصحية اللون الأخضر الغامق مع كلمة (محصن) أو (محصن متعافي) أو (محصن جرعة أولى).

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