مقيم يعرض رشوة على مسؤول بـ«التعليم» قبل معاقبته بالسجن والغرامة

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، إنه تمّت إدانة مقيم (يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم)، بعرض مبلغ 300 ألف ريال، رشوة، لأحد منسوبي الوزارة.

وبيَّنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن المتهم عرض الرشوة مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكِّن المقيم من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها.

ووفق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فقد صدر حكم ضد المتهم المقيم بالسجن لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

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