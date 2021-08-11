إدانة قاضٍ وضابط برتبة عقيد و2 من رجال الأعمال ووكيل شرعي ومواطن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الثلاثاء، إدانة قاضٍ بالرشوة (راشٍ) وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (10) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال.

كما تمَّت إدانة ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة "مرتشٍ" واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام والاشتراك بغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 600 ألف ريال.

(600.000) ريال، وإدانة رجل أعمال بالرشوة (راشٍ) والاشتراك باستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك باختلاس المال العام وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (1.650.000) ريال، وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة به المرتبطة بالقضية ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

كما تمَّت إدانة رجل أعمال بالرشوة (راشٍ) والاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 400 ألف ريال، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

كما تمَّت إدانة الوكيل الشرعي لرجل الأعمال الثاني بالرشوة والاشتراك في سوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (4) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال.

كما تمت إدانة مواطن بالاشتراك في الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما صدر حكم بمصادرة مبلغ الرشوة البالغ (42.000) ريال والمتحصلات من جريمة غسل الأموال مبلغ (700.000) ريال.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

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