حبس عنصر أمني 7 سنوات مع الغرامة.. و«نزاهة»: ارتكب 4 جرائم جنائية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم إدانة ضد عنصر أمني بإحدى المناطق، على خلفية تهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير، وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه صدر الحكم عليه العنصر الأمني بالسجن لمدة 7 سنوات، ودفع غرامة مالية بمبلغ 60 ألف ريال.

وكشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

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