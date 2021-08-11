سد وادي جازان نهر موسمي ينعش 700 موقع زراعي

منذ افتتاح أعمال سد جازان في 1390، يجري نهر لأكثر من 60 يوما في كل موسم زراعي مانحا الخضرة، والحياة بالمنطقة عبر قنوات ري ذات تصميم إيطالي تبلغ نحو 7 قنوات، تمتد بطول 52 كم3.

التخزين الخالي

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن حجم التخزين الحالي للسد خلال اليومين الماضيين بلغ 33.570 مليون م³، بنسبة 61.94 %، ووصل منسوب المياه إلى 11.98م، والسعة التخزينية 54.200 مليون، ويبلغ ارتفاع السد 19.60 مترا.

700 موقع

وتروي مياه سد جازان منذ فتح أبوابها قبل 14 يوما، 700 موقع زراعي، والتي أنعشت القطاع الزراعي، وسارع المزارعون لحرث أراضيهم التي أصبحت بيئة جاذبة للرعي، فيما استغل الأطفال والشباب قنوات الري في السباحة والنزهة.

استخدام الري

ويعتمد مزارعو وادي جازان على استخدام مياه السيول بطريقة الري الحوضي، وإقامة حواجز ترابية لاحتجاز مياه الأمطار، وتحويلها إلى أراضيهم.

وكشف مصدر لـ«دوت الخليج»، أنه يتم متابعة جريان مياه السدود عبر قنوات الري، وتجهيز المواقع لمنع خروج المياه للطرق، مشيرا إلى استفادة قرى وادي جازان من كميات المياه المحتجزة، والعمل جار لاستفادة مواقع زراعية أخرى.

4 تنبيهات

وأصدر المركز الوطني للأرصاد 4 تنبيهات خاصة بمنطقة جازان، باستمرار هطول الأمطار، وتشمل محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، وجازان، وبيش، وصبيا، وفرسان، وأبوعريش، والدرب، وصامطة، وفيفاء، إلى جانب تأثيرات مصاحبة تتمثل في نشاط الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة استحواذ مجعر صامطة على أكثر المواقع أمطارا، أول من أمس، بـ35.4 ملم، يليها الحقو بـ28.2، وعيبان بـ27.0، وثعابة بالعيدابي بـ25.8، والقفل بصامطة بـ19.0، فيما حاز سد جازان بالعارضة، ومركز الحكامية بالمسارحة على النسبة الأقل بـ0.6 ملم، يليهما مطار جازان بـ1.2، وصبيا بـ2.8، وصنبة بـ3.2.

سد الوادي

1390 انتهاء وفتح أعمال السد

7 قنوات ري بطول 52 كم³

33.570 مليونا حجم التخزين الحالي بالسد

4 تحذيرات للأرصاد في جازان

مجعر الأكثر أمطارا بـ35.4 ملم

700 موقع زراعي مستفيدة من ري القنوات

60 يوما لمجرى نهر سد جازان