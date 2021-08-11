سياحة الحبلة

يجتذب متنزه الحبلة السياحي بعسير أعدادًا كبيرة من السياح الذين يستمتعون بالأجواء وتساقط الأمطار والغيوم التي تلف المكان، حيث يكسو الضباب مع بواكير الصباح معظم المتنزهات والحدائق العامة، ومع غروب الشمس تنهمر السماء برذاذ المطر الذي يكون لوحات جمالية تستوقف السائحين وهواة التصوير.
ويمتد تلفريك الحبلة، تجاه قرية الحبلة القديمة، ويعتبر وسيلة التنقل الوحيدة حيث لا يمكن الوصول إلى هناك إلا عن طريق التلفريك، ويعد التلفريك من أبرز مظاهر الاستمتاع بمناظر بانورامية للطبيعة التي تمتد عبر العديد من مدن وقرى منطقة عسير.
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