700 حافلة معقمة للنقل المدرسي بنجران

أوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، أن الجهات المكلفة بأعمال ومتابعة النقل المدرسي، قامت بتجهيز 700 حافلة،وتطبيق الاحترازات الصحية عليها من إجراءات التعقيم والتباعد داخل الحافلة، مشيرا إلى أن تعليم المنطقة أعلن منذ وقت مبكر، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة التسجيل في النقل المدرسي عن طريق برنامج نور.

طريقة التسجيل

وأضاف عقالا قائلا: هناك تنسيق مستمر لنشر التوعية من خلال الحساب الرسمي للإدارة للتسجيل في الخدمة، كما تم إرسال برشور لجميع مدارس المنطقة حتى ومنها لجميع أولياء الأمور يوضح طريقة التسجيل.

التربية الخاصة

- تم التنسيق مع إدارة التربية الخاصة -بنين وبناتا- والإشراف التربوي بنين وبناتا، ومكاتب التعليم للتواصل مع القادة والقائدات، للتواصل مع أولياء الأمور وتوعيتهم بخطوات التسحيل وأهمية ذلك، حيث وصلت عملية التسجيل لطلاب وطالبات برامج التربية الخاصة لنسبة 100% بعدد 393 طالبا وطالبة.