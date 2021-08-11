700 حافلة معقمة للنقل المدرسي بنجران

طريقة التسجيل
وأضاف عقالا قائلا: هناك تنسيق مستمر لنشر التوعية من خلال الحساب الرسمي للإدارة للتسجيل في الخدمة، كما تم إرسال برشور لجميع مدارس المنطقة حتى ومنها لجميع أولياء الأمور يوضح طريقة التسجيل.
التربية الخاصة
- تم التنسيق مع إدارة التربية الخاصة -بنين وبناتا- والإشراف التربوي بنين وبناتا، ومكاتب التعليم للتواصل مع القادة والقائدات، للتواصل مع أولياء الأمور وتوعيتهم بخطوات التسحيل وأهمية ذلك، حيث وصلت عملية التسجيل لطلاب وطالبات برامج التربية الخاصة لنسبة 100% بعدد 393 طالبا وطالبة.
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