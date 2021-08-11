جامعة المؤسس: خياران لغير المحصنين

بعد تأكيد جامعة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها في تويتر، على ضرورة التحصين بجرعتين للدراسة حضوريًا، وتوضيحها أن غير المحصن بالكامل يعد غائبًا، كشف المتحدث الرسمي باسم جامعة المؤسس الدكتور شارع البقمي، أن سحب الترم أو الاعتذار عن الفصل الدراسي خيار متاح للطلاب في حال لم يحصل على الجرعتين.

أما فيما يخص التحويل للدراسة عن بعد أو الانتساب قال البقمي «الدراسة ستكون حضوريًا ولا يوجد تحويل للانتساب أو عن بعد».

وحول الإجراءات المترتبة على غياب الطالب بيّن البقمي أنه في حالة الغياب فسوف يؤدي ذلك لحذف الجدول الدراسي، بل إنه وقبل بداية الدراسة بتاريخ 22 محرم في حال لم يحصل على محصن بالكامل سيتم حذف الجدول الدراسي، ولن يستطيع الطالب دخول مباني الجامعة ومرافقها.