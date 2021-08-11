السعودية | نائب وزير الدفاع يناقش مع الرئيس اليمني مستجدات الأوضاع في اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير خالد بن سلمان إنه ناقش مع الرئيس اليمني خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع في اليمن، مؤكداً موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية.

وأضاف أنه أكد للرئيس اليمني دعم المملكة للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن.