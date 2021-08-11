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السعودية | نائب وزير الدفاع يناقش مع الرئيس اليمني مستجدات الأوضاع في اليمن

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير .

وقال الأمير خالد بن سلمان إنه ناقش مع الرئيس اليمني خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع في اليمن، مؤكداً موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية.

وأضاف أنه أكد للرئيس اليمني دعم المملكة للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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