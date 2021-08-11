شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط مواطنين تباها بسيطرتهما على مركبتين في وضع خطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة جازان، مواطنين تباها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسيطرتهما على مركبتين في وضع خطر على مرتفع جبلي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمركبتين على مرتفع جبلي في محافظة فيفا لمواطنين في العقد الثاني من العمر، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.