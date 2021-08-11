شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 4 وافدين.. وإنذار 76 منشأة مخالفة لـ«التوطين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 4 وافدين؛ لمخالفتهم نظام الإقامة، ووجه 76 إنذارًا، وذلك خلال زيارة 397 منشأة في 3 مجمعات مغلقة في الدمام والظهران، خلال الـ 5 أيام الماضية، ضمن حملات الفرع المكثفة على المجمعات التجارية، والمولات المغلقة؛ للتأكد من عملية التوطين، التي أصدر قرارًا بشأنها في شهر شعبان الماضي، والذي ينص على توطين العمل بنسبة 100 % في المجمعات المغلقة، ما عدا بعض المهن التي حدد فيها التوطين بنسبة 50 %، كالمقاهي، ونسبة 40 % في المطاعم، مع استثناء بعض المهن الأخرى.

إنذارات ومخالفات

وأكد مدير إدارة التفتيش بالإنابة بفرع الوزارة محمد القطان، أن فرع الوزارة بالشرقية، ممثلًا بمكتبيه في الدمام والخبر، زار 3 مجمعات تجارية مغلقة في الدمام والظهران، خلال 5 أيام، تمت خلالها زيارة 397 منشأة، ورصد مخالفات وتوجيه إنذارات بعدد 76 إنذارًا.

مجمعات تجارية

وقال القطان: إن التوجيهات التي أصدرها مدير فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل، شملت أن تكون الحملات خلال أول يومين من بداية تطبيق قرار بقصر العمل على السعوديين في المجمعات التجارية المغلقة بتوجيه الإنذارات للمنشآت المخالفة فقط، وكان ذلك، مشيرًا إلى أن القرار تم إصداره قبل 4 شهور كمهلة للمنشآت للالتزام، مع تمديد تطبيق القرار 52 يومًا للمقاهي والمطاعم، وأن القرار استثنى عمال النظافة، وفنيي صيانة الألعاب، وعمال الشحن والتفريغ، بما لا يتجاوز 20 % من العاملين في المنفذ ونشاط الحلاقة بالكامل.

مجموعات رقابية

وأشار مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، إلى أن مكتب الخبر سيواصل الجولات الرقابية والتفتيشية بعد بدء تطبيق اقتصار العمل على السعوديين «التوطين» في المجمعات المغلقة، ولن يكون هناك تهاون في ذلك.

وأكد أن الجولة الرقابية في أحد مجمعات الظهران كانت بقيادة مدير فرع الوزارة بالشرقية، وشارك فيها 14 من المراقبين والمراقبات، تم توزيعهم على 3 مجموعات رقابية في المجمع، واستمرت 3 ساعات متواصلة، مشيرًا إلى زيارة 187 منشأة تجارية داخل المجمع، أسفرت عن رصد 23 مخالفة للتوطين، وترحيل 4 وافدين «من الجنسيات الآسيوية»؛ لمخالفتهم نظام الإقامة.

نسبة التوطين

من ناحيته، أوضح مدير فرع الوزارة للموارد البشرية بالشرقية عبدالرحمن المقبل لـ ”الخليج 365”، أنه بموجب القرار الذي صدر في 25 شعبان 1442، يتم قصر العمل بنسبة 100 % على السعوديين في المجمعات التجارية المغلقة، مضيفًا أن بعض المهن والأنشطة تم تحديد نسبة التوطين فيها، كالمطاعم والمقاهي، واستثنى التطبيق من أخرى كمحلات الحلاقة، وأعطى القرار مدة ومهلة للتطبيق 120 يومًا.

بيئة محفزة

وقال المقبل: «نستكمل جولاتنا الرقابية على المجمعات المغلقة، من أجل التأكد من تطبيق القرار لقصر العمل على السعوديين، وبينت أنه تتطابق وتتوافق مع مضامين القرار، والوزارة حريصة على أن تكون داعمة وشريكًا للقطاع الخاص في تطبيق القرارات، وفقًا لما يحقق الصالح العام للمواطن والوطن، من أجل تمكين أبناء الوطن، والكثيرون وجدنا أنهم أصبحت لهم فكرة إقامة مشاريع منفردة، ونحن وجهناهم لتمكينهم للحصول على الدعم لتنفيذ مشاريعهم، فالمساحة كبيرة لاستيعاب أبنائنا وبناتنا في هذه المجمعات المغلقة فهي بيئة محفزة».

متابعة وحرص

وأكد أن هناك متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وحرصهم على تمكين أبناء وبنات الشرقية في هذه الفرص الوظيفية المتاحة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعالي النواب والوكلاء للاستفادة من قرارات التوطين التي تصب في مصلحة المواطن والوطن بصفة عامة.