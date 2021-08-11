محمد بن مسعود - الدمام - تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة استقباله للاعب طارق حامدي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وذكر "الفيصل" في تغريدة عبر حسابه في تويتر : "خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد لاهتمامه بالرياضة والرياضيين"، وأضاف: "استقبال سموه لبطلنا طارق حامدي تأكيد لما يوليه حفظه الله من دعم للقطاع الرياضي وتقدير لمنجزات أبناء وبنات وطننا الغالي بمختلف المجالات". "الفيصل": استقبال ولي العهد لبطلنا "حامدي" دعم للقطاع الرياضي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11 تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة استقباله للاعب طارق حامدي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وذكر "الفيصل" في تغريدة عبر حسابه في تويتر : "خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد لاهتمامه بالرياضة والرياضيين"، وأضاف: "استقبال سموه لبطلنا طارق حامدي تأكيد لما يوليه حفظه الله من دعم للقطاع الرياضي وتقدير لمنجزات أبناء وبنات وطننا الغالي بمختلف المجالات". 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 12:06 AM تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة استقباله للاعب طارق حامدي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وذكر "الفيصل" في تغريدة عبر حسابه في تويتر : "خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد لاهتمامه بالرياضة والرياضيين"، وأضاف: "استقبال سموه لبطلنا طارق حامدي تأكيد لما يوليه حفظه الله من دعم للقطاع الرياضي وتقدير لمنجزات أبناء وبنات وطننا الغالي بمختلف المجالات". ، "الفيصل": استقبال ولي العهد لبطلنا "حامدي" دعم للقطاع الرياضي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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