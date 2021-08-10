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نائب وزير الدفاع يناقش مع الرئيس اليمني الأوضاع في اليمن

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أمس، رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للرئيس، وتمنياتهما له والشعب اليمني مزيد التقدم والاستقرار.

وقال سموه عبر "تويتر": "ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن".

اليوم- الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أمس، رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للرئيس، وتمنياتهما له والشعب اليمني مزيد التقدم والاستقرار.

وقال سموه عبر "تويتر": "ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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