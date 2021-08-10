شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يناقش مع الرئيس اليمني الأوضاع في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أمس، رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للرئيس، وتمنياتهما له والشعب اليمني مزيد التقدم والاستقرار.

وقال سموه عبر "تويتر": "ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن".

اليوم- الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أمس، رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للرئيس، وتمنياتهما له والشعب اليمني مزيد التقدم والاستقرار.

وقال سموه عبر "تويتر": "ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن".