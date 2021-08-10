شكرا لقرائتكم خبر عن «لا أحد فوق المحاسبة».. المملكة تلاحق الفاسدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • استقلال السلطة القضائية يحتم على الجميع احترام الأحكام

• استمرار تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري

• نزاهة القضاء مبعث ثقة واطمئنان المجتمع

يؤكد صدور الأحكام القضائية بشأن القضايا الجنائية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، سلامة إجراءاتها ومنهجيتها في تتبع وكشف وضبط جرائم الفساد المالي والإداري.

ويحتم استقلال السلطة القضائية في المملكة على الجميع مؤسسات وأفراد مراعاة ذلك، واحترام ما يصدر منها من أحكام قضائية في مختلف الجرائم الجنائية ومنها جرائم الفساد المالي والإداري.

وتعد عدالة واستقلالية القضاء في المملكة مبعث اطمئنان للجميع في سبيل مكافحة الفساد المالي، وتحث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء. ونزاهة القضاء في المملكة مبعث ثقة واطمئنان المجتمع من أجل تحقيق التنمية الشاملة.