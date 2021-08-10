ألاعيب يمارسها الوافدون في مجال صيانة الكهرباء!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

سرد متابعات الخليج 365 محمد الجحدلي، المختص في مجال صيانة الكهرباء، بعض الأمثلة على التلاعب الذي يرتكبه بعض فنيي الصيانة من العمالة الوافدة، والتي شهدها خلال عمله في المهنة.

إغراء العميل:

وقال الجحدلي خلال تصريحات إلى برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية: إن الفنيين من العمالة الوافدة كانوا يعطون أسعارًا أقل من التي يحددها هو ومن مثله؛ لإغراء العميل بأن يتعامل معهم رغم أن عملهم يكون أقل جودة.

أساليب تلاعب:

وتابع الجحدلي أن من أساليب التلاعب أن يطلب العامل مواد أكثر من المطلوب، أو يغير أسعار المواد في الفواتير، أو لا يلتزم بتكملة العمل، حيث يأتي في مرحلة التشطيب الأخير ولا ينجز المطلوب منه.

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