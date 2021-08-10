خالد بن سلمان يناقش مستجدات الأوضاع مع الرئيس اليمني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، برئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي.

نقل تحيات الملك وولي العهد:

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه تشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس اليمني، وتمنياتهما له والشعب اليمني مزيد التقدم والاستقرار.

مستجدات الأوضاع:

وتابع نائب وزير الدفاع: ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن.



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