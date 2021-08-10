الاعتراف الدولي بـ الاعتماد السعودي يعزز التبادل التجاري ويحفز الصادرات الوطنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

حقق المركز السعودي للاعتماد إنجازًا وطنيًّا بحصوله على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) من خلال الجهاز العربي للاعتماد، وذلك في مجالات اعتماد مختبرات الفحص ومختبرات المعايرة وجهات التفتيش.

اتفاقيات تجارية ثنائية:

ويدعم هذا الاعتراف توقيع المملكة على الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تستوجب الاعتراف الدولي بخدمات البنية التحتية الوطنية للجودة.

وسيكون حصول المركز السعودي للاعتماد على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) له أثر على البيئة التجارية والاستثمارية بتعزيز التبادل التجاري، وتحفيز الصادرات الوطنية من السلع والمنتجات وتمكينها من النفاذ للأسواق العالمية، كما أنه تأكيد على حرص المملكة على تطوير البنية التحتية للجودة وفعالية النظم القانونية والتشريعية، ورفع كفاءة المقيمين وجهات تقويم المطابقة وفق أفضل الممارسات العالمية.

انعكاس إيجابي:

وينعكس الاعتراف الدولي بالمركز السعودي للاعتماد بشكل إيجابي على صادرات المنتجات السعودية وعلى المستهلكين من خلال رفع جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقتهم بها.

ويأتي هذا المنجز الدولي تتويجًا لجهود المركز خلال عملية تقييم النظراء التي قام بها فريق من المقيمين الدوليين والتي استمرت لمدة عام، وتناولت التحقق من مطابقة جميع المتطلبات الدولية لأجهزة الاعتماد وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية 17011ISO/IEC، وكذلك كفاية وفعالية النظم القانونية والتشريعية ونظم الإدارة وكفاية المقيمين وجودة خدمات جهات تقويم المطابقة المعتمدة من طرف المركز.

الجدير بالذكر أن المركز السعودي للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بمنح الاعتماد لجهات تقويم المطابقة في مجال مختبرات الفحص ومختبرات المعاير وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات. ويعد نشاط الاعتماد أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية للجودة لدوره المهم في رفع مستوى وجودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقة المستهلك بها.

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