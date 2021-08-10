الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

توقعات بـ أمطار رعدية مع سيول وغبار غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

أمطار وبرد:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رياح وغبار:

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة.



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