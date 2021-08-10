، أفغانستان.. "طالبان" تستولي على الولاية الثامنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ساعات من سيطرتها على "فرح"

سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية بغلان في شمال أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)؛ ليصل عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة حتى الآن إلى 8 عواصم، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان.



واستولى مقاتلو الحركة في وقت سابق اليوم على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان.

