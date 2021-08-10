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سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية بغلان في شمال أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)؛ ليصل عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة حتى الآن إلى 8 عواصم، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان.
واستولى مقاتلو الحركة في وقت سابق اليوم على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان.
أفغانستان.. "طالبان" تستولي على الولاية الثامنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10
سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية بغلان في شمال أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)؛ ليصل عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة حتى الآن إلى 8 عواصم، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان.
واستولى مقاتلو الحركة في وقت سابق اليوم على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:28 PM
بعد ساعات من سيطرتها على "فرح"
سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية بغلان في شمال أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)؛ ليصل عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة حتى الآن إلى 8 عواصم، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان.
واستولى مقاتلو الحركة في وقت سابق اليوم على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان.
، أفغانستان.. "طالبان" تستولي على الولاية الثامنة ،
المصدر : الخليج 365
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