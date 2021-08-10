، قيمتها 1.2 تريليون دولار.. مجلس الشيوخ يقر خطة "بايدن" للبنى التحتية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حظيت بتأييد 69 صوتًا مقابل 30

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء خطة جو بايدن التاريخية للبنى التحتية البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار؛ ما يمهد الطريق أمام الرئيس الديمقراطي لتحقيق انتصار كبير إن أقرت في مجلس النواب.

وبعد سبعة أسابيع من وقوف الرئيس الديمقراطي مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للإشادة باتفاق مبدئي على إصلاح الطرق والجسور والموانئ وشبكة الإنترنت في البلاد وصلت الخطة إلى طاولة مجلس الشيوخ؛ إذ كانت تحتاج لغالبية ضئيلة ليتم تمريرها.

وحصلت الحزمة على تأييد حزبي ثنائي نادر من النخبة السياسية شديدة الاستقطاب في واشنطن؛ إذ أقرت بـ69 صوتا مقابل 30 بعدما حظيت بدعم ثلث الجمهوريين، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتواجه الحزمة حاليًا تصويتًا حاسمًا في مجلس النواب متوقعًا في الأسابيع المقبلة، لكن مصيرها يبدو ضبابيًّا مع ظهور انقسامات في صفوف الأغلبية الديمقراطية.