عضو بهيئة كبار العلماء يعدّد فضائل شهر المحرم وصومه

الرياض - محمد عبدالله - عدد الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، فضائل شهر المحرم وصومه.

وأضاف السليمان، خلال لقائه المذاع على قناة «السعودية»، أن من فضل شهر المحرم بينه الرسول، فقال – صلى الله عليه وسلم - : ‏أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن وصف النبي لشهر المحرم بقوله : «شهر الله المحرم» وإضافته هذا الشهر إلى الله، يدل على فضله.

وتابع، أن من صام شهر المحرم كاملا فلا حرج عليه، والمقصود من هذا الحديث أن يكثر المسلم الصيام هذا الشهر وإذا لم يستطع فعليه أن يحافظ على صيام يومي الاثنين والخميس فيه وكذلك الأيام البيض، وصيام عاشوراء.