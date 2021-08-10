رئيس بلدية البكيرية يوجِّه بإعادة تطوير «منتزه المضمار» بعد تقرير «عاجل»

الرياض - محمد عبدالله - وجَّه رئيس بلدية محافظة البكيرية المهندس عبدالله بن نامي الحربي، بإعادة تطوير منتزه المضمار لكي يكون مُتنَّفسًا للمواطن والمقيم ويقدِّم من خلاله أجمل الخدمات البلدية.

ونقلت «عاجل»، في وقت سابق، معاناة مُرْتادي مُنْتزه مضمار البكيرية تحت عنوان: «زوار منتزه مضمار البكيرية: يحتاج لإعادة التأهيل وإنقاذه من الإهمال، حيث طالب مرتادو منتزه مضمار البكيرية في منطقة القصيم بإعادة تأهيله وإنقاذه من الإهمال حيث يعتبر من المعالم البارزة في المدينة ومتنفسًا عامًا للعائلات والأطفال خلال موسم الصيف.

وخلال شكاوى عدة ذكروا أنَّ الألعاب المخصّصة للأطفال في المنتزه أغلبها تحطَّمت وتعرضت للتلف حيث تحتاج لإعادة صيانتها، كما أنَّ أغلب أجزاء المسطحات الخضراء متآكلة لا يستطيعون الجلوس عليها بسبب الأشواك والحشرات، وطالبوا الجهات المختصّة للاهتمام بها والتعهد بصيانتها دوريًا، حتى تؤدي الغرض الذي وُجدت من أجله.

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زوار منتزه مضمار البكيرية: يحتاج لإعادة التأهيل وإنقاذه من الإهمال