حساب المواطن: 5 إجراءات ضرورية في حالة نسيان كلمة السر

الرياض - محمد عبدالله - بيّن حساب المواطن، 5 إجرءات وخطوات وجه ونصح بإتباعها في حالة نسيان المستفيد لكلمة السر الخاصة بحسابه.

وأوضح حساب المواطن، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أنه في حالة فقدان ونسيان كلمة السر الخاصة بحساب المستفيد فيحب عليه القيام بإتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى البوابة الإلكترونية

2- الضغط على خاصية "نسيان كلمة المرور" وإدخال البينات التالية:

- رقم الهوية

- تاريخ الميلاد

- رقم الجوال

- تاريخ انتهاء الهوية

3- إذا كانت المعلومات المدخلة صحيحة، ستُرسل رسالة نصية إلى رقم الجوال بكلمة المرور المؤقتة.

4- يقوم المتقدم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هويته وكلمة المرور المؤقتة

5- يطلب من المتقدم تغيير كلمة المرور المؤقتة إلى كلمة مرور أخرى.

حساب المواطن.. كشف حساب بإجمالي الدفعات

وأوضح البرنامج أنه بلغ إجمالي إيداعات حساب المواطن، منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس الجاري 2021 أكثر من 100 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال حتى هذه الدفعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ أكثر من 989 ريالا لكل أسرة مستفيدة، وبلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريالا على مدى السنوات الماضية.

وقدم البرنامج أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيما تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليار عملية.

وأشار القحطاني، إلى أن مبلغ دفعة شهر أغسطس بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال، فيما بلغت التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال، مبيناً أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد.

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