خالد الزعاق يتوقع أجواء العام الهجري الجديد.. ومُدد الشهور

الرياض - محمد عبدالله - أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، مدد شهور وأجواء السنة الهجرية الجديدة.

وقال الزعاق، إننا الآن في غرة السنة الهجرية (1443) وهي سنة كبيسة؛ أي تحتوي على 355 يومًا بدأت (يوم الاثنين 1 محرم الموافق 9 أغسطس 2021م) وستنتهي في ( يوم الجمعة 30 ذي الحجة، الموافق 29 يوليو 2022م)، وفق العربية.

وتابع: تحتوي هذه السنة على 50 أسبوعا و5 أيام، وبها 7 شهور مدتها 30 يوما، و5 شهور 29 يومًا: «محرم 30 يوما، صفر 29 يوما ، ربيع أول 30 يوما، ربيع ثاني 29 يوما، جماد أول 30 يوما ، جماد ثاني29 يوما، رجب 30 يوما، شعبان29 يوما، رمضان30 يوما، شوال29 يوما، أما ذي القعدة وذي الحجة فكل منهما 30 يوما».

واستكمل، أن أجواء السنة الهجرية بيانها كالتالي: «محرم (قيظ)، صفر وربيع أول وربيع ثاني (معتدل)، جماد أول وجماد ثاني ورجب (برد)، شعبان ورمضان (معتدل)، شوال (صيف)، وذي القعدة وذي الحجة (قيظ)».