توزيع 4 ملايين كتاب بمدارس مكة

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عملية توزيع وترحيل الكتب الدراسية والتي تستهدف 1544 مدرسة، ويدرس بها أكثر 385 ألف طالب وطالبة، حيث من المتوقع مع نهاية الأسبوع القادم الانتهاء من توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب؛ حيث يتم توزيع الكتب الدراسية لأكثر من 1500 مدرسة بمنطقة مكة.

وقد باشرت المستودعات المركزية بالإدارة منذ وقت مبكر قبل أكثر من 120 يومًا في عملية التجهيز والإعداد لعملية الاستقبال، وتم ترحيل الكتب الدراسية لجميع المدارس التابعة لها في المنطقة، وذلك وفق خطة وآلية توضح مسارات التوزيع للمدارس لترحيلها وفق خطة برنامج زمني يضمن تسليم كل الكتب لجميع المدارس بالمنطقة.

إلى ذلك تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اليوم، مركز العمليات والطوارئ بتعليم مكة المكرمة؛ حيث اطلع ميدانيًا على خطة الصيانة والدعم التي تستهدف نحو 700 مبنى مدرسيًا، وتهدف الخطة إلى تقديم كافة الخدمات بشكل سريع ومميز من خلال برامج إلكترونية متطورة وكوادر بشرية متميزة تعمل على مدار الساعة.