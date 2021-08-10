رحلات سياحية لمزارع إنتاج الورد في صيف السعودية

واكتسبت مدينة الورد «الطائف» اسمها من مزارع الورد المنتشرة في الشفا والهدا وبلاد طويرق، وغيرها من المراكز، حيث المناخ المناسب والمياه المتوفرة بكثرة على مدار العام، ولزراعة الورد أوقات محددة يعرفها أهل الصناعة والحرفة، ويستفاد من الورد المنتج بأشكال مختلفة، حيث يقطر لصنع العطور، ويستخرج منه الزيت، وكذلك الأوراق للزينة. وتبدأ الجولة في مزارع الورد عادة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ويتعرف الزوار بصحبة مرشد سياحي معتمد؛ على تاريخ نشأة هذه المزارع وتطورها، تعقبها جولة المشي بين بساتين الورد وقطف بعضه، ثم الانتقال إلى قسم استخلاص الماء والزيت، والتعرف على تسميات كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وتختتم الجولة بزيارة متجر منتجات الورود من عطور وزيوت وهدايا تذكارية.
ويساهم برنامج صيف السعودية 2021 في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء المعتدلة، الذي تقدم للسائح تجربة سياحية مميزة.
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