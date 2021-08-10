رئاسة الحرمين تواصل سعيها لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - واس

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام مجموعة من المظلات والمراوح الكهربائية داخل المطاف على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، ضمن حملتها (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).

جهود الرئاسة:

ويأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة الحثيثة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وبما يضمن لهم أداء عباداتهم بروحانية وطمأنينة.

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