الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

القبض على شخص تباهى بإيقاف سيارته على حافة منحدر جبلي في فيفاء

متابعات الخليج 365 - جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على أحد الأشخاص، بعد أن أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفاء.

إحالة إلى المرور:

وأكدت الشرطة: تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إحالته إلى المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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