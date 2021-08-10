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القبض على شخص تباهى بإيقاف سيارته على حافة منحدر جبلي في فيفاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

القبض على شخص تباهى بإيقاف سيارته على حافة منحدر جبلي في فيفاء

تم إحالته إلى المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه

متابعات الخليج 365 - جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على أحد الأشخاص، بعد أن أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفاء.

إحالة إلى المرور: 

وأكدت الشرطة: تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إحالته إلى المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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