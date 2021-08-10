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شكرا لقرائتكم القبض على شخص تباهى بإيقاف سيارته على حافة منحدر جبلي في فيفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10
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القبض على شخص تباهى بإيقاف سيارته على حافة منحدر جبلي في فيفاء
تم إحالته إلى المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه
متابعات الخليج 365 - جازان
تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على أحد الأشخاص، بعد أن أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفاء.
إحالة إلى المرور:
وأكدت الشرطة: تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إحالته إلى المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
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