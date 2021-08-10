جامعة الملك فيصل تنهي إجراءات قبول 10259 متقدمًا ومتقدمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل الدفعة الثالثة والأخيرة لقبول طلبات المتقدمين والمتقدمات على مرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442- 1443هـ ،إذْ بلغ إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعات الثلاث التي أعلنتها الجامعة 10150 متقدمًا ومتقدمة.

قبول الدفعة الأولى:

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان أن الجامعة قبلت في الدفعة الأولى 8760 متقدمًا ومتقدمة، أكد منهم القبول 6045، وفي الدفعة الثانية بلغ عدد المقبولين 10159، وكان مجموع المؤكدين 8090، وفي الدفعة الثالثة بلغ عدد المقبولين 10259، مشيرًا إلى أن مجمل من مُنِحُوا فرصًا لتأكيد القبول خلال جميع مراحل القبول الثلاث بلغ 29178، بينما بلغ عدد غير المؤكدين 18919.

وبيّن أن مجلس جامعة الملك فيصل اعتمد في قراراته قبول 7420 متقدمًا ومتقدمة للعام الجامعي 1442- 1443هـ، واستجابة للطلبات الكبيرة المُقَدَّمَة للجامعة، والتي تجاوزت 61 ألف طلب، كان ثلث المتقدمين منهم نسبته الموزونة 90%.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بناء على تفويضه من مجلس الجامعة بزيادة القبول بنسبة 30% ليصبح 10259 طالبًا وطالبة منهم 9359 للدراسة في مرحلة البكالوريوس.

برامج الكلية التطبيقية:

وإشارة إلى قرار مجلس شؤون الجامعات بالموافقة على تحويل كليات المجتمع وكليات الدراسات التطبيقية وكليات خدمة المجتمع في الجامعات لتصبح كليات تطبيقية، حيث ستقبل جامعة الملك فيصل 900 طالب وطالبة للدراسة في مرحلة الدبلوم في الكلية التطبيقية في الأحساء و بقيق، وتهدف برامج الكلية التطبيقية إلى الإسهام في تأهيل كوادر وطنية بدرجات دبلوم مرتبطة بشهادات مهنية متوافقة مع مستهدفات التنمية،إذْ تتمثل الأهداف الإستراتيجية للكلية في رفع معدلات قبول خريجي الثانوية العامة في الكليّات التطبيقية، وربط الكليّات بشراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص.

الجدير أنه جرى تحقيق رغبات ما يقارب 67% من المقبولين لإحدى الرغبات الثلاث الأولى، 29% للرغبة الأولى، و24% للرغبة الثانية، و14% للرغبة الثالثة.

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