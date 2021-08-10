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لجنتان لضبط الغش التجاري في مهرجان بريدة للتمور

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- بواسطة أيمن الوشواش - خصص مهرجان بريدة للتمور لجنتين لضبط الجودة والغش التجاري، تعنيان بمراقبة وتفحص ما تحمله المركبات من التمور التي تدخل ساحة البيع في مدينة التمور ببريدة، لتحقيق أعلى درجات الجودة لمنتج التمور.

وتتمثل مهام لجنة ضبط الجودة في فحص عينات التمور، والتأكد من مطابقتها للحدود العليا من الملوثات المسموح بها دوليا، وملاحظة أي تهاون في المعايير المقرة للصحة والسلامة الغذائية، بوصفها من أهم الضوابط التي يتم التأكيد على تحقيقها بكل دقة.

وتعمل لجنة الغش التجاري بشكل متواز ومكمل للجنة ضبط الجودة من خلال متابعة كميات التمور المعروضة، ومدى مطابقتها للضوابط والمتطلبات الكفيلة بسلامتها، والتشديد على توحيد نوعية وكميات ومقادير التمور المعروضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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