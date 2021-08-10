لجنتان لضبط الغش التجاري في مهرجان بريدة للتمور

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وتتمثل مهام لجنة ضبط الجودة في فحص عينات التمور، والتأكد من مطابقتها للحدود العليا من الملوثات المسموح بها دوليا، وملاحظة أي تهاون في المعايير المقرة للصحة والسلامة الغذائية، بوصفها من أهم الضوابط التي يتم التأكيد على تحقيقها بكل دقة.
وتعمل لجنة الغش التجاري بشكل متواز ومكمل للجنة ضبط الجودة من خلال متابعة كميات التمور المعروضة، ومدى مطابقتها للضوابط والمتطلبات الكفيلة بسلامتها، والتشديد على توحيد نوعية وكميات ومقادير التمور المعروضة.
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