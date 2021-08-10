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محمد بن مسعود - الدمام - وقّعت إدارة النادي الأهلي ممثلة في الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عبدالجواد، مع مجموعة رايت قروب ممثلة في رئيسها التنفيذي إبراهيم زمزمي، عقدًا يتم بموجبه تسويق الشاشات الإعلانية لمباريات النادي الأهلي على أرضه، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وتم اختيار إدارة النادي للشركة بناء على خبرتها الكبيرة بالمجال الرياضي، وحرصها على تنويم المداخيل المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.
الأهلي يوقع عقدًا لتسويق الشاشات الإعلانية لمباريات الفريق الكروي الأولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10
وقّعت إدارة النادي الأهلي ممثلة في الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عبدالجواد، مع مجموعة رايت قروب ممثلة في رئيسها التنفيذي إبراهيم زمزمي، عقدًا يتم بموجبه تسويق الشاشات الإعلانية لمباريات النادي الأهلي على أرضه، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وتم اختيار إدارة النادي للشركة بناء على خبرتها الكبيرة بالمجال الرياضي، وحرصها على تنويم المداخيل المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:27 PM
وقّعت إدارة النادي الأهلي ممثلة في الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عبدالجواد، مع مجموعة رايت قروب ممثلة في رئيسها التنفيذي إبراهيم زمزمي، عقدًا يتم بموجبه تسويق الشاشات الإعلانية لمباريات النادي الأهلي على أرضه، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وتم اختيار إدارة النادي للشركة بناء على خبرتها الكبيرة بالمجال الرياضي، وحرصها على تنويم المداخيل المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.
، الأهلي يوقع عقدًا لتسويق الشاشات الإعلانية لمباريات الفريق الكروي الأول ،
المصدر : الخليج 365
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