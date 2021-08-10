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قام نادي برشلونة بإزالة صورة عملاقة للنجم ليونيل ميسي من واجهة ملعبه "كامب نو" اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الخميس الماضي رحيل الساحر الأرجنتيني رسميًّا عن صفوفه.
وجاء في إعلان برشلونة أن سبب رحيل ميسي هو الفشل في تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.
ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس تمهيدًا لانضمامه إلى فريق سان جيرمان.
وانضم ميسي لباريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.
وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
برشلونة يزيل صورة ميسي من واجهة ملعب "كامب نو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10
قام نادي برشلونة بإزالة صورة عملاقة للنجم ليونيل ميسي من واجهة ملعبه "كامب نو" اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الخميس الماضي رحيل الساحر الأرجنتيني رسميًّا عن صفوفه.
وجاء في إعلان برشلونة أن سبب رحيل ميسي هو الفشل في تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.
ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس تمهيدًا لانضمامه إلى فريق سان جيرمان.
وانضم ميسي لباريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.
وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
08:26 PM
بعد رحيله عن صفوف الفريق
قام نادي برشلونة بإزالة صورة عملاقة للنجم ليونيل ميسي من واجهة ملعبه "كامب نو" اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الخميس الماضي رحيل الساحر الأرجنتيني رسميًّا عن صفوفه.
وجاء في إعلان برشلونة أن سبب رحيل ميسي هو الفشل في تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.
ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس تمهيدًا لانضمامه إلى فريق سان جيرمان.
وانضم ميسي لباريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.
وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
، برشلونة يزيل صورة ميسي من واجهة ملعب "كامب نو" ،
المصدر : الخليج 365
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