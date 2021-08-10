، الاتحاد ورهبة فشل البداية.. أمام الفيحاء العائد لدوري الكبار ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تنطلق، غدًا الأربعاء، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "في نسخته الـ14" للموسم الرياضي 2021-2022، بلقاء وحيد يجمع الفيحاء بضيفه الاتحاد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 7:15 مساءً.

ويسعى أصحاب الأرض "الفيحاء" إلى تسجيل حضور أول إيجابي، بعد عودتهم لدوري الأضواء؛ حتى لا يتعرض الفريق لهزات في المنعطف الأخير.

في المقابل يأمل الاتحاد أن يخطف أول 3 نقاط له خارج أرضه، لتكون دافعًا قويًّا نحو انطلاقة مثالية وتجاوز رهبة فشل المواجهة الأولى له في الدوري المنصرم أمام الاتفاق.