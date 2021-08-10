محمد بن مسعود - الدمام - اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى النيابة العامة صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، ضبط بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقافهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. 10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 09:59 PM اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى النيابة العامة "مكافحة المخدرات" تطيح بـ 4 باكستانيين بالرياض بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي "مكافحة المخدرات" تطيح بـ 4 باكستانيين بالرياض بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، ضبط بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقافهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، "مكافحة المخدرات" تطيح بـ 4 باكستانيين بالرياض بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ،

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