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السعودية | النيابة العامة تحذّر من أي أنشطة تنتحل صفة جهات حكومية للاحتيال

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضحت النيابة العامة أن الأنشطة التي تنطوي على بثّ روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير؛ محظورة وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: “كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى “7” سنوات، وغرامة مالية تصل إلى “5” ملايين ريال”.

وتابعت: “تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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