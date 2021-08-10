الشبح "تشيك ميت".. مقاتلة روسية جديدة تنافس "f35" الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سعيا وراء منافسة الولايات المتحدة كشف معرض روسيا الدولي للفضاء والطيران عن طائرة "شبح" جديدة تنافس المقاتلة "إف-35" الأمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الطائرة الروسية الشبح خفيفة الوزن "إل تي إس تشيك ميت" - التسمية تشير إلى حركة موت الملك في لعبة الشطرنج- هي ثاني طائرة مقاتلة ذات محرك واحد في العالم تتضمن أكثر أنظمة التهرب من الرادار والقيادة تطورا.

أما الطائرة الأخرى الوحيدة من هذه الفئة فهي "إف-35"، التي تعتبر المقاتلة الأكثر تقدما في الترسانة العسكرية الأمريكية.

وعبر المسؤولون الروس عن رغبتهم في بيع "تشيك ميت" لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تربطها علاقات بالولايات المتحدة، بهدف إحداث صدع في النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة.

لكن سيرجي تشيميزوف، المدير العام لشركة روستيك، للصناعات العسكرية الحكومية العملاقة في روسيا، ذكر في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه: "ليست هناك حاجة للبحث عن أجندة جيوسياسية وراء مقاتلتنا التكتيكية الخفيفة الجديدة".

وأضاف:" السبب الفعلي أبسط بكثير .. كان هناك طلب طبيعي مرتفع على هذه الفئة من الطائرات في السوق العسكرية الحديثة."

وأضاف أن "تشيك ميت" تقدم "حلا أساسيا" للدول التي لا تستطيع تحمل تكلفة إف-35 الأمريكية التي يصل سعر الواحدة منها إلى 120 مليون دولار، فيما يبلغ سعر "تشيك ميت" نحو 30 مليون دولار.

لكن بعض المحللين الدفاعيين رفضوا هذا الرقم وتوقعوا أن يكون السعر أعلى من ذلك، وفق الصحيفة.

من جانبها، نفت شركة "لوكهيد مارتن" التي تصنع المقاتلة الشبح الأمريكية وجود تهديد تجاري محتمل.

وقال متحدث باسم الشركة لوول ستريت جورنال، إنه : "ما زلنا على ثقة من أن مقاتلات "إف-35" الأمريكية ستظل العمود فقري للقوات الجوية الحليفة، مع تسليم أكثر من 200 طائرة من هذا الطراز إلى شركاء دوليين".

وأدخل الجيش الأمريكي هذه المقاتلة في الخدمة عام 2015، ومن المتوقع أن تظل حتى عام 2077. وتعتبرها شركة لوكهيد مارتن والمسؤولون الأمريكيون الأكثر تقدما في العالم، على الرغم من وجود مشاريع لتطوير طائرات عسكرية أخرى في المستقبل.

كانت إدارة بايدن قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني عن مراجعة مبيعات الأسلحة إلى الإمارات والسعودية، ثم أعلنت في أبريل / نيسان إنها ستمضي قدما في بيع مقاتلات إف-35 إلى الإمارات.

وكشف النقاب عن النموذج أولي للمقاتلة الروسية أمام الجمهور في المعرض الدولي للطيران والفضاء "ماكس" قرب موسكو، في يوليو/ تموز الماضي، من دون أن يتخلله رحلات تجريبية، ومن المقرر أن تقوم الشبح الروسية بطلعتها الأولى، في 2023، على أن يبدأ تسويقها في 2026.