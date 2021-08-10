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السعودية من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ خلال 2021

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

السعودية من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ خلال 2021

انخفاض نسبة التدخين من 22.7% إلى 17.5% عالميًّا

متابعات الخليج 365 - الرياض

صُنّفت المملكة من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ لعام 2021م، معتمدةً بعد توفيق الله على وعي متابعات الخليج 365 والمقيم في إنجاح وتنفيذ خططها.

خدمات وتقييمات عالية: 

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، أن ذلك جاء بعد تقديم الخدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين وتطبيق كل السياسات لمكافحة التبغ.

وحصلت المملكة على تقييمات عالية لجهودها في تطبيق السياسات الصحية، وهي وضع الرسائل الصحية على علب السجائر ونشر الحملات الإعلامية الضخمة لمكافحة التبغ، وكذلك منع شركات التبغ من الإعلانات والدعم التجاري.

انخفاض نسبة التدخين:

ولفتت الصحة إلى انخفاض نسبة التدخين من 22.7% إلى 17.5% عالميًّا.

السعودية من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ خلال 2021 - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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