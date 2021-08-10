تجهيز 151 مبنى مدرسيًّا وفصول جديدة لرياض الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، ناصر الشلعان، عن تجهيز وتأثيث 151 مبنى مدرسيًّا وفصول جديدة لرياض الأطفال، وترحيل المقررات الدراسية إلى كافة مستودعات إدارات التعليم لتسليمها إلى الطلبة قبل بدء الدراسة في 29 أغسطس.

استعدادات مكثفة:

وقال: “إن الوزارة تواصل استعداداتها المكثفة للعام الدراسي الجديد، من خلال دعم التجهيزات المدرسية في كافة المناطق والمحافظات، وخدمة الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك المعلمين والمعلمات، وتحقيق مؤشرات إيجابية في التخطيط المدرسي”.

وأضاف أنه تم تخصيص اعتمادات مالية للتجهيزات المدرسية في كافة إدارات التعليم لدعم الميزانية التشغيلية للمدارس، وسد احتياج المدارس من أصناف التجهيزات المدرسية، وصيانة الأجهزة والمختبرات المدرسية.

17 ألف فحص للحافلات:

وأشار إلى أن الوزارة كثّفت جهودها لخدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات، حيث أجرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي 17 ألف فحص للحافلات المدرسية، ودربت 97% من قائدي الحافلات، وكذلك توفير النقل المدرسي لجميع الطلبة في المدارس المضمومة للعام الدراسي الجديد، وإشعار متعهدي النقل المدرسي بالاستعداد وتجهيز متطلبات إعادة تفعيل النقل مرة أخرى، والإعلان عن التسجيل في الخدمة وتفعيلها في نظام نور.



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