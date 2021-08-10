مواصفات الحقيبة الصحية قبل العودة للمدارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري العظام الدكتور رأفت الهندي طلاب وطالبات المدارس الذين شملهم قرار العودة للمدارس نهاية أغسطس بعد تلقي لقاح كورونا، إلى الاهتمام بشراء الحقيبة الصحية وعدم شراء الحقائب التي تؤثر على صحتهم لرخص ثمنها بالنسبة للبعض.

تجنب الحقائب الرخيصة:

وقال الهندي لـ”متابعات الخليج 365“: يجب الاختيار الجيد للحقائب المدرسية، خصوصًا التي تحتوي على العجلات، مبينًا أن أكثر الشكاوى تكمن في ثقل الحقيبة التي تزيد على وزن الطالب، وبالتالي فإن حملها على الظهر يسبب لهم الكثير من الآلام والمضاعفات في الظهر، كما يلاحظ أن العديد من الأسر لا تحرص على صحة أبنائها، ويركزون على رخص الثمن، في ظل غياب المواصفات المطلوبة التي تحمي الطلاب والطالبات، وهذا الأمر يدعو إلى ضرورة البحث عن المواصفات قبل التركيز على سعر الحقيبة.

الحقيبة الصحية تمنع تشوهات العمود الفقري:

ولفت إلى أن المواصفات الإيجابية للحقيبة المدرسية يجب ألا يزيد وزنها على 10 إلى 15 في المائة من وزن الطالب، وأن تكون حمالاتها محشوة باللباد؛ كي لا تشكل عبئًا على الكتفين، وألا تكون أعرض من الظهر أو أطول منه، وأن يكون ترتيب الكتب بحيث يكون الأثقل في الأسفل بشكل عمودي، وهناك عدة دراسات تحذر من الوزن الزائد في الحقيبة المدرسية والذي يسبب أمراضًا وتشوهات في العمود الفقري والمفاصل وآلامًا شديدة في الرقبة والذراعين والكتفين والظهر والقدمين.

تجنب حقائب الرسومات:

واختتم الدكتور الهندي بالقول: إنه يجب أن تحتوي الحقيبة الصحية على أكثر من جيب لوضع مستلزمات الطالب كالطعام والمقلمة والمياه؛ حتى يسهل عليه استخدام هذه الأدوات بسرعة، مع الحرص على تجنب الحقائب التي تحمل شعارات أو صورًا أو رسومات غير لائقة أو غير مقبولة اجتماعيًّا.

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