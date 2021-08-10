هذا ما يحدث عند إهمال وجبة الفطور قبل التوجه للمدرسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد استشاري الأطفال الدكتور أحمد صلاح، على أهمية وجبة الفطور للصغار والكبار، إذ إنها تعد أهم الوجبات الغذائية في اليوم لكونها تمد الجسم بالطاقة وتبعد الفرد عن الخمول والكسل، كما تجعل المعدة والأمعاء في حالة نشطة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الوجبة تزيد من عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية والدهون المشبعة في الجسم طيلة ساعات النهار، كما تجعل عملية التقلب الغذائي أكثر إيجابية.

وجبة الفطور تمد الجسم بالطاقة:

وقال لـ” متابعات الخليج 365 ” تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي وعودة الطلاب المحصنين ضد كورونا ممن شملهم القرار في الفئة العمرية فوق 12 عامًا، إن إهمال وجبة الفطور يترتب عليه الكثير من المشاكل الصحية، فهذه الوجبة تعد – كما أوضحت – من أهم الوجبات التي يتناولها الإنسان في يومه، ولها أهمية كبيرة في إمداد الجسم بالطاقة المطلوبة التي يحتاجها خصوصًا بعد فترة نوم طويلة استنزف فيها الجسم كميات كبيرة من الطاقة، لذلك يجب على الإنسان عند الاستيقاظ من النوم تناول الإفطار الصحي الذي يحتوي على العناصر الغذائية الرئيسة المهمة للجسم مثل الكالسيوم، والذي يمكن الحصول عليه من الحليب ومشتقاته، وكذلك الفيتامينات، والبروتينات، والأملاح المعدنية، وغيرها.

تقليل نسبة الكوليسترول:

ولفت إلى أن أهمية وجبة الفطور للصغار تكمن في كونها تعمل على تنظيم السكر في الدم، فلا يرتفع أو ينخفض شرط أن يكون الطعام صحيًا، بجانب تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وأيضًا تجنب الشعور بالاكتئاب، وتجعل الحالة النفسية أكثر استقرارًا، كما أكدت بعض الأبحاث العلمية أن من يتناول طعام الإفطار الصباحي يكون وزنه أقل ممن لا يتناول تلك الوجبة بانتظام، والأشخاص الذين لا يحافظون على تناول وجبة الفطور، فهم يتناولون الكثير من الطعام في وجبة الغداء، أو يتناولون وجبات سريعة بين الوجبات حتى يشبعون جوعهم، وذلك يجعلهم يكسبون بعض الكيلوجرامات الزائدة على وزنهم الطبيعي.

معدل حرق منخفض:

وحذر الدكتور صلاح من إهمال وجبة الفطور لأن الجسم بطبيعة الحال سيقوم بالاحتفاظ بمعدل حرق منخفض حتى وقت الغذاء بغرض الحفاظ على الطاقة الموجودة به مسبقًا، مما يتسبب له في الشعور بالإرهاق والتعب نتيجة القيام بأي مجهود بدني ولو بسيط، وعليه ينصح بضرورة تناول الفطور وأن يحتوي على مختلف العناصر الغذائية، مما يحافظ على توازن الجلوكوز في الدم وإمداد الجسم بالطاقة طوال اليوم.

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