إتاحة تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12 - 18 سنة بشرط التحصين بجرعتين

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وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا»، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.
وبين أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقي «توكلنا واعتمرنا».
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