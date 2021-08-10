تحصين 95 %من منسوبي التدريب التقني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت نسبة المحصنين من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنشآت الإدارية والتدريبية 95%، فيما بلغت نسبة التحصين لدى المتدربين والمتدربات 66%.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة نفذت خطة لحصول منسوبي المؤسسة والمتدربين والمتدربات على لقاح كورونا وذلك بمتابعة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، شملت حملة توعوية وتثقيفية مكثفة بأهمية أخذ اللقاح استهدفت كافة المنسوبين والمتدربين وذلك استعدادا للعام التدريبي الجديد، كما جرى تجهيز 24 مركزا لأخذ اللقاحات في المنشآت التدريبية والإدارية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة، وكذلك التنسيق مع القطاعات الصحية والجامعات في المناطق لحصول جميع المتدربين المستجدين والمستمرين على لقاح (كوفيد-19) قبل بدء العام التدريبي.

وأشار إلى أن المؤسسة ستعمل على رفع نسبة المحصنين خلال الفترة القادمة لبقية المنسوبين والمتدربين، كما ستنفذ خطة عودة آمنة بكافة المنشآت التدريبية مع بدء العام التدريبي الجديد من خلال فرق ميدانية متخصصة، ستتركز على تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والتي من أبرزها: تطبيق التباعد في المسافات داخل المنشآت، وفحص درجة حرارة كافة المتدربين والمتدربات والعاملين في المنشآت التدريبية وإلزامهم بارتداء الكمامات، والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا والتأكد من حالة جميع المتواجدين في المنشأة وأنهم محصنين، ورصد حالات الإصابة في المنشآت.