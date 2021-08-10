شكرا لقرائتكم خبر متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وجرعتا اللقاح تعززان المناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها.
وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 864 حالة مؤكدة وتعافي 451 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10829 حالة منها 1396 حالة حرجة.
وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 535176 حالة، وحالات التعافي 515990 حالة، فيما سجلت 12وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8357 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
توزيع الحالات بحسب المناطق
- مكة المكرمة 159
- الشرقية 125
- الرياض 121
- عسير 115
- جازان 85
- القصيم 71
- المدينة المنورة 50
- نجران 36
- حائل 30
- تبوك 23
- الحدود الشمالية 19
- الباحة 18
- الجوف 12
كانت هذه تفاصيل خبر متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وجرعتا اللقاح تعززان المناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.