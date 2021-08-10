شكرا لقرائتكم خبر متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وجرعتا اللقاح تعززان المناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، حاثة على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

وبينت أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 864 حالة مؤكدة وتعافي 451 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10829 حالة منها 1396 حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 535176 حالة، وحالات التعافي 515990 حالة، فيما سجلت 12وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8357 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

توزيع الحالات بحسب المناطق

