ضبط 7 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة نجران 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد عبدالله العشوي، في بيانه أمس أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 7 أشخاص بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، تمهيدا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.



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