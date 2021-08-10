85 ألف فحص لكورونا بنجران خلال 6 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مختبر الجزيئات الحيوية بالمختبر الإقليمي بنجران 85340 فحصا لفيروس كورونا ، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي2021م. وأوضحت صحة نجران أنه خلال الفترة أجرى المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي 87595 فحصا مخبريا شملت 5657 فحصا لهرمونات حديثي الولادة، و3369 فحصا لعينات أمراض الدم، و34476 فحصا لهرمونات البالغين، فيما بلغ عدد فحوصات الفيروسات 21190 فحصا، وفحوصات الأمصال والأمراض المناعية 18721 فحصا، و3051 فحصا لما قبل الزواج، وكذلك إجراء 1131 فحصا للمتقدمين على الوظائف، مضيفة بأن عدد وحدات الدم بلغت 3633 وحدة.



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