، رئيس "الأجور" بتعليم المخواة يزور أحد الملّاك في منزله بجدّة لتسليمه متعلقات المبنى المستأجر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجل تعليم المخواة موقفًا إنسانيًّا يعكس سموّ ومتانة العلاقة التي تربط التعليم بالمستفيدين من خدماته، ومنهم ملاك الدور للمدارس المستأجرة.
ووجّه مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المخواة أحمد سعيد العُمري، بتكليف رئيس قسم الأجور بالإدارة، بزيارة أحد الملّاك في منزله بجدة، بعد أن علم بظروفه الصحية التي تمنعه من الحضور للإدارة لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بالمبنى المستأجر، واستلام مفاتيحه، بعد أن صدر التوجيه بإغلاق المدرسة.
وتبيّن التفاصيل أن رئيس قسم الأجور بتعليم المخواة عبدالله بن محمد العُمري، زار مالك مدرسة ممنى بني يحمد، عيدان بن عبدالله العُمري، في مقر سكنه بمدينة جدة، بعد أن حالت ظروفه الصحية دون قدرته على مراجعة الإدارة لاستلام ما يخص المبنى المؤجر للتعليم كمدرسة.
وعبّر مالك الدار عيدان العُمري عن امتنانه لتلك اللفتة الكريمة بقوله: "أثمن لمدير تعليم المخواة علي الجالوق، ولمدير الشؤون الإدارية والمالية أحمد بن سعيد سرحان، ولرئيس قسم الأجور، ولكافة منسوبي تعليم المخواة، هذه اللفتة التي تعكس الرقي في التعامل والخلق النبيل، فقد منعتْني ظروفي الصحية من مراجعة الإدارة لاستلام ما يخص المبنى من مفاتيح وأوراق، فما كان منهم إلا أن قدروا ظرفي الصحي بالوصول إلى منزلي".
وأضاف: "تظلّ العلاقة التعاقدية التي يحيط بها التعامل الراقي وحسن الخلق وتقدير ومراعاة ظروف الآخرين، دليلًا حيًّا على أخلاقيات مجتمعنا المستمدّة من تعاليم ديننا السمحة".
من جانبه عبّر مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق، عن سعادته بأن الله -عز وجل- يسر مثل هذا الموقف النبيل ليكون تتويجًا لعلاقة تعاقدية استمرّت 29 عامًا كان خلالها مثالًا في التعامل الواعي والتواصل المستمرّ لكل ما من شأنه توفير بيئة مدرسية مهيّأة لمنسوبات المدرسة وطالباتها، سائلًا الله -عز وجل- له العمر المديد والرزق الواسع والصحة والعافية، مثمنًا الروح الإيجابية العالية التي أبداها منسوبو الشؤون الإدارية والمالية والأجور في هذا الموقف النبيل.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 08:55 PM
تقديرًا لحالته الصحية حيث منعته ظروفه من مراجعة الإدارة بعد إغلاق المدرسةرئيس "الأجور" بتعليم المخواة يزور أحد الملّاك في منزله بجدّة لتسليمه متعلقات المبنى المستأجر
سجل تعليم المخواة موقفًا إنسانيًّا يعكس سموّ ومتانة العلاقة التي تربط التعليم بالمستفيدين من خدماته، ومنهم ملاك الدور للمدارس المستأجرة.
ووجّه مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المخواة أحمد سعيد العُمري، بتكليف رئيس قسم الأجور بالإدارة، بزيارة أحد الملّاك في منزله بجدة، بعد أن علم بظروفه الصحية التي تمنعه من الحضور للإدارة لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بالمبنى المستأجر، واستلام مفاتيحه، بعد أن صدر التوجيه بإغلاق المدرسة.
وتبيّن التفاصيل أن رئيس قسم الأجور بتعليم المخواة عبدالله بن محمد العُمري، زار مالك مدرسة ممنى بني يحمد، عيدان بن عبدالله العُمري، في مقر سكنه بمدينة جدة، بعد أن حالت ظروفه الصحية دون قدرته على مراجعة الإدارة لاستلام ما يخص المبنى المؤجر للتعليم كمدرسة.
وعبّر مالك الدار عيدان العُمري عن امتنانه لتلك اللفتة الكريمة بقوله: "أثمن لمدير تعليم المخواة علي الجالوق، ولمدير الشؤون الإدارية والمالية أحمد بن سعيد سرحان، ولرئيس قسم الأجور، ولكافة منسوبي تعليم المخواة، هذه اللفتة التي تعكس الرقي في التعامل والخلق النبيل، فقد منعتْني ظروفي الصحية من مراجعة الإدارة لاستلام ما يخص المبنى من مفاتيح وأوراق، فما كان منهم إلا أن قدروا ظرفي الصحي بالوصول إلى منزلي".
وأضاف: "تظلّ العلاقة التعاقدية التي يحيط بها التعامل الراقي وحسن الخلق وتقدير ومراعاة ظروف الآخرين، دليلًا حيًّا على أخلاقيات مجتمعنا المستمدّة من تعاليم ديننا السمحة".
من جانبه عبّر مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق، عن سعادته بأن الله -عز وجل- يسر مثل هذا الموقف النبيل ليكون تتويجًا لعلاقة تعاقدية استمرّت 29 عامًا كان خلالها مثالًا في التعامل الواعي والتواصل المستمرّ لكل ما من شأنه توفير بيئة مدرسية مهيّأة لمنسوبات المدرسة وطالباتها، سائلًا الله -عز وجل- له العمر المديد والرزق الواسع والصحة والعافية، مثمنًا الروح الإيجابية العالية التي أبداها منسوبو الشؤون الإدارية والمالية والأجور في هذا الموقف النبيل.
، رئيس "الأجور" بتعليم المخواة يزور أحد الملّاك في منزله بجدّة لتسليمه متعلقات المبنى المستأجر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "الأجور" بتعليم المخواة يزور أحد الملّاك في منزله بجدّة لتسليمه متعلقات المبنى المستأجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.