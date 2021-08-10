، رئيس "الأجور" بتعليم المخواة يزور أحد الملّاك في منزله بجدّة لتسليمه متعلقات المبنى المستأجر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا لحالته الصحية حيث منعته ظروفه من مراجعة الإدارة بعد إغلاق المدرسة

سجل تعليم المخواة موقفًا إنسانيًّا يعكس سموّ ومتانة العلاقة التي تربط التعليم بالمستفيدين من خدماته، ومنهم ملاك الدور للمدارس المستأجرة.

ووجّه مدير ‫تعليم المخواة‬ الدكتور علي الجالوق مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المخواة أحمد سعيد العُمري، بتكليف رئيس قسم الأجور بالإدارة، بزيارة أحد الملّاك في منزله بجدة، بعد أن علم بظروفه الصحية التي تمنعه من الحضور للإدارة لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بالمبنى المستأجر، واستلام مفاتيحه، بعد أن صدر التوجيه بإغلاق المدرسة.

وتبيّن التفاصيل أن رئيس قسم الأجور بتعليم المخواة عبدالله بن محمد العُمري، زار مالك مدرسة ممنى بني يحمد، عيدان بن عبدالله العُمري، في مقر سكنه بمدينة جدة، بعد أن حالت ظروفه الصحية دون قدرته على مراجعة الإدارة لاستلام ما يخص المبنى المؤجر للتعليم كمدرسة.

وعبّر مالك الدار عيدان العُمري عن امتنانه لتلك اللفتة الكريمة بقوله: "أثمن لمدير تعليم المخواة علي الجالوق، ولمدير الشؤون الإدارية والمالية أحمد بن سعيد سرحان، ولرئيس قسم الأجور، ولكافة منسوبي تعليم المخواة، هذه اللفتة التي تعكس الرقي في التعامل والخلق النبيل، فقد منعتْني ظروفي الصحية من مراجعة الإدارة لاستلام ما يخص المبنى من مفاتيح وأوراق، فما كان منهم إلا أن قدروا ظرفي الصحي بالوصول إلى منزلي".

وأضاف: "تظلّ العلاقة التعاقدية التي يحيط بها التعامل الراقي وحسن الخلق وتقدير ومراعاة ظروف الآخرين، دليلًا حيًّا على أخلاقيات مجتمعنا المستمدّة من تعاليم ديننا السمحة".

من جانبه عبّر مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق، عن سعادته بأن الله -عز وجل- يسر مثل هذا الموقف النبيل ليكون تتويجًا لعلاقة تعاقدية استمرّت 29 عامًا كان خلالها مثالًا في التعامل الواعي والتواصل المستمرّ لكل ما من شأنه توفير بيئة مدرسية مهيّأة لمنسوبات المدرسة وطالباتها، سائلًا الله -عز وجل- له العمر المديد والرزق الواسع والصحة والعافية، مثمنًا الروح الإيجابية العالية التي أبداها منسوبو الشؤون الإدارية والمالية والأجور في هذا الموقف النبيل.