، الجيش اليمني ينتزع عدة مواقع من الحوثيين في "كسارة مأرب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سقوط قتلى وجرحى للمليشيا

‬حقق الجيش الوطني اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، تقدماً جديداً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن المعارك التي خاضها الجيش الوطني والمقاومة انتهت بدحر المليشيا من عدّة مواقع في محيط منطقة ملبودة، كما أدت إلى سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وبين المصدر أن المليشيا تكبّدت خسائر في العتاد منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر.

وأضاف أن الجيش الوطني استعاد عربة "بي إم بي"، وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.