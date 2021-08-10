، حاكم نيويورك يضطر إلى تقديم استقالته أمام استمرار اتهامه بالتحرش الجنسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - برّر قراره بالرغبة في عدم تشتيت جهود مواجهة " كورونا

اضطرّ حاكم نيويورك أندرو كومو إلى تقديم استقالته من منصبه، اليوم "الثلاثاء"، أمام الاتهامات المتتالية له بالتحرش الجنسي.

وقال "كومو" في مؤتمر صحفي: "إن أفضل طريقة يمكنني المساعدة بها هي أن أتنحى وأترك الحكومة تعود إلى الحكم".

واعتبر حاكم نيويورك القدرة على إدارة حكومة فاعلة خلال جائحة كورونا، مسألة حياة أو موت.

وبيّن أن إهدار الطاقة على عوامل التشتيت هو آخر شيء يجب ألا تفعله حكومة الولاية، ولا يمكنه أن يكون سبب ذلك؛ وفقًا لـ"سي إن إن".