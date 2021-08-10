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أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء"، بأن حركة طالبان الأفغانية أصبحت تسيطر الآن على 65 في المئة من أراضي البلاد.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن "طالبان" تسعى إلى حرمان العاصمة كابول من دعمها التقليدي من القوات الوطنية في الشمال، وأنها تهدد بالاستيلاء على 11 عاصمة إقليمية؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن المسؤول أن الحركة لم تفِ بوعدها بالسعي لتحقيق السلام من أجل اتفاق سياسي يسمح بشكل ما بالحكم الانتقالي للبلاد.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تفادي انزلاق أفغانستان إلى حالة حرب أهلية، أو أن تصبح أرضًا خصبة للمخدرات أو مصدرًا لتدفق هائل للمهاجرين.
مسؤول بالاتحاد الأوروبي: "طالبان" تسيطر على 65% من أفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10
أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء"، بأن حركة طالبان الأفغانية أصبحت تسيطر الآن على 65 في المئة من أراضي البلاد.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن "طالبان" تسعى إلى حرمان العاصمة كابول من دعمها التقليدي من القوات الوطنية في الشمال، وأنها تهدد بالاستيلاء على 11 عاصمة إقليمية؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن المسؤول أن الحركة لم تفِ بوعدها بالسعي لتحقيق السلام من أجل اتفاق سياسي يسمح بشكل ما بالحكم الانتقالي للبلاد.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تفادي انزلاق أفغانستان إلى حالة حرب أهلية، أو أن تصبح أرضًا خصبة للمخدرات أو مصدرًا لتدفق هائل للمهاجرين.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
07:54 PM
اتّهم الحركة بعدم الوفاء بوعدها بالسعي لتحقيق السلام
أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء"، بأن حركة طالبان الأفغانية أصبحت تسيطر الآن على 65 في المئة من أراضي البلاد.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن "طالبان" تسعى إلى حرمان العاصمة كابول من دعمها التقليدي من القوات الوطنية في الشمال، وأنها تهدد بالاستيلاء على 11 عاصمة إقليمية؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن المسؤول أن الحركة لم تفِ بوعدها بالسعي لتحقيق السلام من أجل اتفاق سياسي يسمح بشكل ما بالحكم الانتقالي للبلاد.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تفادي انزلاق أفغانستان إلى حالة حرب أهلية، أو أن تصبح أرضًا خصبة للمخدرات أو مصدرًا لتدفق هائل للمهاجرين.
، مسؤول بالاتحاد الأوروبي: "طالبان" تسيطر على 65% من أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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